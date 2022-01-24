Manisa'nın Köprübaşı ilçesi barajına kavuştu

Köprübaşı ilçesinin barajı tamamlandığında tarlalara buradan verilecek su ile birlikte üretim de verim de artarak, ilçenin kaderini değiştirecek bir atılım gerçekleşecek.

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinin ilk barajı olan Döğüşören Barajı tamamlanarak su tutmaya başladı. Baraj tam kapasite ile çalıştığında önemli bir gelir kaynağı olacak.

Su tutulmaya başlanan barajın 1.970 dekar araziye can suyu vereceği ve bölge üreticisine yılda yaklaşık 5 milyon lira ek gelir sağlayacağı öğrenildi.

BARAJ SUS TUTMAYA BAŞLADI

2021 yılı içerisinde çalışmalarına hız veren DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, baraj inşaatındaki tüm imalatlarını tamamlarken, yeni yılla birlikte barajda su tutmaya başladı.

YÜKSEKLİĞİ 35 METRE

Temelden yüksekliği 35 metre olan Döğüşören Barajı’nın gövdesi, kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipinde projelendirildi.

1.970 dekar araziye can suyu verecek barajın gövdesi için yaklaşık 350 bin metreküp dolgu yapıldı.

1 MİLYON 940 BİN METREKÜP SU DEPOLAYACAK

Köprübaşı’nın ilk barajında 1 milyon 940 bin metreküp su depolanacak.

YILDA 5 MİLYON LİRA EK GELİR SAĞLAYACAK

Döğüşören Barajı’nın tamamlanarak su tutulmaya başlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Su tutmaya başladığımız Döğüşören Barajı’ndan da bir an önce tarlalara su vermeyi hedefliyoruz. Çünkü su ile birlikte tarlalara bereket de gelecek, bölge ekonomisi canlanacak. Döğüşören Barajı ile bölgede yapılacak sulu tarım ile bölge ekonomisine yılda yaklaşık 5 milyon lira ek gelir sağlayacak.” dedi.