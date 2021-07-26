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    Manisa'nın Sultani üzümü fırtınadan zarar gördü

    Üzüm üreticisi mevsim değişikliklerinin ürüne zarar vermesinden endişe ediyordu. Korkulan oldu ve dolu nedeniyle üzümler olgunlaşma aşamasındayken dalında zarar görerek çatladı.
    • AA
    • 26.07.2021 - 14:46
    • Güncelleme : 26.07.2021 - 14:49
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    Manisa'nın Sultani üzümü fırtınadan zarar gördü

    Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde dün akşamüzeri başlayan şiddetli yağmur ve dolu dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzüm bağlarında zarara yol açtı.

    Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm üreticileri yaşanan fırtına, yağmur ve yer yer dolu yağışları sonrasında üzüm bağlarına gittiklerinde bağların zarar görmesi üzerine büyük bir üzüntü yaşadı.

    YETKİLİLER BAĞLARI GEZDİ

    Sarıgöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Akar ve ekipleri, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ve Manisa İl TARSİM Bölge Müdürü Müjdat Çubukçu zarar gören üzüm bağlarında zarar tespit çalışmalarına başladı.

    Manisa nın Sultani üzümü fırtınadan zarar gördü #1

    “ÜRETİCİLERİMİZ SİGORTAYA MÜRACAAT ETSİN”

    Ülgen, ilçenin Sığırtmaçlı, Çavuşlar, Çimentepe, Tırazlar ve Çanakçı Mahallelerindeki bağlarda zararın daha yoğun olduğunu belirterek, "Bağlarda doludan zarar var. Fırtına nedeniyle örtüler parçalanmış ve direkler yatmış, zarar belirleme çalışmaları devam etmekte. Üreticilerimiz TARSİM’e müracaat ederek zarar tespitlerini hemen yapsınlar." dedi.

    Manisa nın Sultani üzümü fırtınadan zarar gördü #2

    ZARAR BELİRLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de zarar belirleme çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

    Manisa nın Sultani üzümü fırtınadan zarar gördü #3

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