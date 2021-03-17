Manisa’nın üzüm diyarına can katacak baraj tamamlanıyor

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 1.810 dekar tarım arazisini modern sulama ile tanıştıracak Horzum-Alayaka Barajı'nın, yıl sonunda su tutması hedefleniyor.

İklim değişikliklerinin yaşandığı günümüzde, tarımda sulamayı sağlayacak ve maliyetleri aşağıya çekecek çözümler giderek daha fazla önem kazanıyor.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümünün yetiştiği Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üreticiler, modern sulamayla tanışmaya hazırlanıyor.

ALAŞEHİRLİ ÇİFTÇİ TARLALARINI DAHA UCUZ MALİYETLE SULAYACAK

Horzum-Alayaka Barajı'nda 740 bin metreküp su tutulacağını açıklayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, “Proje verimli 1.810 dekar tarım arazisini basınçlı borulu sistemle sulayacak. Alaşehirli çiftçi, hem tarlalarını daha ucuz maliyetle sulayacak hem de sistemli sulama neticesinde verim artışı elde edecek.

2.3 MİLYON EK GELİR BEKLENİYOR

2021 yılı rakamlarıyla yılda 2 milyon 300 bin lira ek gelir artışı bekliyoruz.” diye konuştu.

BARAJ GÖVDESİ ÖN YÜZÜ KAYA DOLGU TİPİNDE

Alayaka köyünün güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerinde inşa edilen baraj gövdesi ön yüzü kaya dolgu tipinde projelendirildi.

GÖVDESİ İÇİN 700 BİN METREKÜP DOLGU YAPILDI

Temelden yüksekliği 38 metre olan Horzum-Alayaka Barajı’nın gövdesi için 700 bin metreküp dolgu yapıldı.

YAKINDA ÖN YÜZ BETON KAPLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK

Dolusavak ve gövde dolgu imalatları tamamlanan barajda yakında ön yüz beton kaplama çalışmalarına başlanacak ve yıl sonunda su tutulacak.