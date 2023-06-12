Manisa'nın yer altındaki yeni hazinesi: Kula'dan 40'tan fazla ülkeye traverten ihracatı

AA

Kalsiyum karbonat bileşimindeki kimyasal tortul kayaçlar olan altı sularının içlerindeki kalsiyum karbonatın belirli koşullar altında çökmesi sonucu meydana geliyor.

Türkiye'nin en fazla traverten rezervine sahip bölgelerinden olan Manisa'nın Kula ilçesinde her yıl yaklaşık 40'tan fazla ülkeye traverten ihracatı yapılıyor. En fazla ihracat da Fransa'ya gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin mermercilik sektöründeki önemli kentlerinden biri olan Manisa'daki traverten rezervi, ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Doğal taş madencilik sektöründe de ön planda

3 bin yıllık jeoparkı, Peri Bacaları ve tarihi evleriyle turizmin gözbebeği ilçesi olan Kula, son yıllarda doğal taş madencilik sektöründe de ön plana çıkmaya başladı.

Dünya doğal taş rezervinin yüzde 35'ine sahip Türkiye'nin madencilik sektöründe önemli şehirlerinden olan Manisa'daki kurulular da kendilerini geliştirerek faaliyetlerine devam ediyor.

Madenden satışa üretim aşamaları

Kula'daki tesislerinden çıkarılan travertenlerin büyük bölümünü doğrudan işlenmiş olarak ihraç ettiklerini belirten sanayi firmasının yetkilisi Yusuf Yalçın, yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: