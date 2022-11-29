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    MAPEG, 222 maden sahasını ihale edecek

    MAPEG, maden kanunu kapsamında 222 maden sahasının ihale edileceğini duyurdu.
    • 29.11.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:32
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    MAPEG, 222 maden sahasını ihale edecek

    Türkiye, topraklarında bulunan madenleri çıkartma ve çeşitli alanlarda ekonomiye kazandırma çalışmalarına devam ediyor.

    Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), maden kanunu kapsamında 222 maden sahasının ihale edileceğini duyurusunu yaptı.

    Detaylar kurumun sitesinde

    Reuters'in haberine göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, ihalesi yapılacak sahaların bulunduğu yer, maden grubu ve ihale tarihlerine ilişkin bilgiler https://www.mapeg.gov.tr adresinde bugünden itibaren en az 15 gün ilan edilecek.

    maden


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