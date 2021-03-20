Mardin, tarihi yapısıyla açık hava müzesi gibi işlev görürken, kente gelecek olan Rus turistlerini ağırlayacak olmanın heyecanı içinde hazırlıklarını yürütüyor.

Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kentin Rus turist akınına uğrayacağını söyleyerek, kentteki turizm dernek ve firmalarının girişimi sonucu Rusya’dan Türkiye'ye en çok turist getiren tur operatörlerinden biriyle kültür turları projesi hazırlandığını iletti.

Vali Demirtaş, bu sezon kente Rus turist akını başlayacağını belirterek, ilk kafilenin ise 23 Mart Salı günü geleceğini kaydetti. Tur şirketi, 2019 yılında Türkiye'ye 1 milyon 200 bin, 2020'de de pandemiye rağmen 340 bin turist getirmişti.

"MARDİN'İN KURTULUŞ YOLU TURİZMDİR"

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı AK Parti'li Abdulkadir Tutaşı, Rus turistleri ağırlamaya hazır olduklarını söyledi. Turistleri heyecanla beklediklerini belirten Başkan Tutaşı, "Rus turistler Mardin’imize renk katacak. Mardin'in tek kurtuluş yolu turizmdir. Mardin '3T' ile anılıyordu. 'Tarım, taşımacılık ve turizm'. Tarım ve taşımacılıkta biraz geride kaldık. Şimdi turizm ile öne çıkmak istiyoruz. Hele Rus turistleri Mardin’de ağırlamak, bizim için ayrı bir onur ve gurur. Geçen yıl bir grup gelmişti. Mart ayının 23’ünde de sayın valimiz ve Otelciler Derneği Başkanlığı'ndan aldığımız bilgilere göre, ilk kafile gelecek.





BİR TURİST, BİN TURİST GETİRİR

Onları heyecanla bekliyoruz. Ağırlamak için varız; çünkü bir turist, bin turist getirir. Biri gider, anlatır, güzellikleri paylaşır ve arkası gelir. Mardin gerçekten görülebilecek, yaşanabilecek, anlatılabilecek bir kent. Rus turistlerin gelmesi, bizi fazlasıyla memnun edecek. Elimizden geldiğince onlara hizmet etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Mardin, ilk Rus kafilesini heyecanla bekliyor VİDEO

“SEZONDA GELEN TURİST SAYISINI 5-6 MİLYONA ÇIKARMAMIZ LAZIM”

Başkan Tutaşı, "2018- 2019 sezonunda, yaklaşık 3 milyon 500 bin misafirimiz vardı. Bu az bir rakam değil ama yetmiyor. Bunu 5-6 milyona çıkarmamız lazım; çünkü her bir turist 3- 5 esnafı besler. Beklentimiz o. Bu seneki hedefimiz, inşallah bu pandemi illetinden kurtulup, 5 milyon insanı evimizde ağırlamak." dedi.

“AÇIK HAVA MÜZESİ”

Mardinli iş insanı Mehmet Yertum ise kentin sıra dışı mimari yapısıyla 'açık hava müzesi' konumunda olduğunu belirterek, "Sadece Mardin'e değil Türkiye’ye de döviz akımı başlayacak. 'Açık hava müzesi' burası. Günümüz şartlarında, konaklamada daha fazla kapasiteye ve altyapıya sahibiz. Mardin, insanlığın ve medeniyetin doğduğu yer." diye konuştu.

“3-4 AYDIR PEK İŞ YAPAMIYORDUK”

1400 yıllık yapıya sahip bir otelin işletme müdürü Savaş Seven de “Pandemiden dolayı yaklaşık 3-4 aydır pek iş yapamıyorduk. Bu durumdan hem oteller hem de esnaf etkilendi. Bu tarz salgınlar, en çok turizm sektörünü etkiliyor.





RUSLAR, MARDİN İÇİN CAN SUYU OLACAK

Mardin, tarihi bir şehir. Mardin’e gelecek olan turistler ve özellikle yakın zamanda misafir edeceğimiz Ruslar, Mardin için can suyu olacak. Umarım çok faydalı, çok güzel bir sezon geçiririz. Mardin’de çok otel var. Kent olarak günübirlik geziler hariç konaklama olacak şekilde 3-4 bin kişiyi kaldıracak kapasitemiz var." dedi.