Mardin’de 1.500 kişinin istihdam edileceği yatırım

Mardin Organize Sanayi Bölgesi’nde 1.500 kişiye istihdam sağlayacak olan çağrı merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Sunulan teşvik paketlerinin yanı sıra sağlanan huzur ve güven ortamıyla yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi haline dönüşen Mardin’de yatırımlar devam ediyor.

ÇAĞRI MERKEZİ'NİN TEMELİ ATILDI

Bu kapsamda 1.500 kişinin istihdam edileceği ve 8 bin metrekarelik bir alanın tahsis edildiği çağrı merkezi temeline ilk harç törenle döküldü. Çağrı merkezinin temel atma töreninde konuşan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, “Turizm şehri olmanın yanında sanayi şehri olmak için de emin adımlarla ilerliyoruz.” dedi.

Vali Demirtaş, şunları söyledi:

“Yeni çağrı merkezimizin temellerini bugün atıyoruz. Bugün Mardin için önemli bir gün. Uzun zamandan beri böyle firmaların ilimize gelip yatırım yapmasını bekliyorduk. İlk etapta 750 kişi ve sonuç olarak da 1.500 kişiyi istihdam edecek olan firmamız ile 30 yıllık bir protokolümüz oldu. Organize Sanayi Bölgemizde kendilerine 8 bin metrekarelik bir alan tahsis edildi. Çağrı merkezlerimizin ülkemize ciddi bir katma değeri var.

YILDA 5 MİLYAR LİRAYA YAKIN BİR KATMA DEĞER

Her yıl 5 milyar liraya yakın bir katma değer oluşturuyorlar. Hizmet sektöründe yüzde 50’i üniversite mezunu çalışanlarının yüzde 65,2’inin kadın olması pozitif bir ayrımcılık olduğunu düşünüyorum.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE İŞ İMKANI

Bu çağrı merkezimizde şehit yakınlarımız ve gazilerimiz de çalışabilecekler. Örnek bir çalışmaya imza atacağımıza olan güvenim tamdır. Hep beraber Mardin’imize güzel bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum.”