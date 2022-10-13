Mardin’de pekmezden üretilen ürünler hazırlanıyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, kışa hazırlık olarak değerlendirilen pekmezden üretilen ürünlerin yapım zamanı başladı.

Mardin’de pekmezden üretilen ürünlerin yapım zamanı hasretle bekleniyordu. Pekmezde yapılan ürünler, her yıl olduğu gibi yine geleneksel yöntemlerle yapılacak ve lezzetleri yiyenleri büyülemeye devam edecek.

Pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk üretimi başladı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde her yıl büyük bir emekle meşhur "mezrone üzümü" suyu (şire) ile yapılan pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuğun üretimine başlandı.

Kış aylarının vazgeçilmezi

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal kesimlerde birçok ailenin gelir kaynağı olan mezrone üzümü suyundan yapılan pekmez, pestil, kesme ve sucuk; kış aylarında Mardin bölgesinde sofraların vazgeçilmezi.

Mardin'den tüm Türkiye'ye gidiyor

Talep üzerine Türkiye’nin birçok iline ürünlerini gönderdiklerini söyleyen köylü, bu sene başlamadan önce birçok sipariş aldıklarını belirtti.

Üzümler mahserede eziliyor

Bağlarda sabahın erken saatlerinde üzüm toplayamaya başlayan köylüler, bağbozumu zamanının gelmesiyle topladıkları üzümden pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk elde ettiklerini söyleyerek, "Bağdan topladığımız üzümleri mahsere adı verilen alanda ezerek suyunu çıkarıyoruz. Büyük bakır kazanlarda kaynatarak ve içine beyaz toprak atarak elde edilen üzüm şiresinden pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk elde ediyoruz. Hazırladığımız bu ürünleri özellikle kış aylarında tüketiyoruz.” dedi.