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    Mardin'e 2,3 milyar liralık yatırım desteği verildi

    Mardin, sokakları ve binalarının mimari yapısı ile turizmde öne çıkan şehirlerden. İller Bankası da Mardin'in bu popülaritesine katkı sunmak için önemli miktarda maddi destek vermeye hazırlanıyor.
    • 18.12.2022 - 12:47
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    Mardin'e 2,3 milyar liralık yatırım desteği verildi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Mardin'de son 20 yılda İLBANK'ın finansman ve teknik desteğiyle toplam maliyeti 5,8 milyar lira olan 115 proje bitirdi; şimdi ise 2 milyar 308 milyon liralık yatırım desteğinde bulundu.

    Bu kapsamda İLBANK tarafından Mardin'de toplam maliyeti 1 milyar 713 milyon lira olan 21 proje tamamlanarak, açılışı yapıldı.

    Tamamlanan projeler

    İLBANK'ın desteğiyle Mardin'de tamamlanan projeler şöyle:

    "Mardin Büyükşehir Belediyesi cephe iyileştirme ve sokak güzelleştirme yapımı, sathi kaplama, binder tabakası yapımı ve katı atık aktarma istasyonu inşaatı yapımı, Mardin Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü içme suyu inşaatı, kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı yapımı, Artuklu Belediyesi sokak güzelleştirme ve parke taşı yapım işi, Dargeçit Belediyesi cadde ve sokaklarının kilitli parke taşı yapım işi ve 3 adet parkın yapım işi, Kızıltepe Belediyesi muhtelif kırsal mahallelerde kilitli parke taşı yapım işi, Mazıdağı Belediyesi parke taşı ve bordür taşı yapım işi, Midyat Belediyesi cephe iyileştirme ve sokak güzelleştirme yapımı, Ömerli Belediyesi park bakım ve onarım işi."

    Mardin

    Mardin'de projeler devam diyor

    Toplam tutarı 490 milyon lira olan 2 projenin inşaat çalışmalarına başlanan Mardin'de, 105 milyon lira değerinde 9 projenin yapımı ise devam ediyor.

    AA'nın haberine göre, bunların da tamamlanmasıyla İLBANK'tan Mardin'e 2 milyar 308 milyon liralık kaynak sağlanmış olacak.


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