Mardinli esnaf sokağa çıkma kısıtlamalarından dertli

Mardin’de hafta sonlarını kapsayan belirli saatler dışındaki sokağa çıkma kısıtlamaları, en çok küçük esnafı etkiliyor.

Koronavirüs vaka sayısının artması, doğal olarak kısıtlamaları da beraberinde getirdi. Yeni tedbirler kapsamında hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi esnafın işlerini etkileyecek.

ESNAF ZORUNLULUĞUN FARKINDA AMA ÖTE YANDAN DA KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alının karar, esnafı kara kara düşündürmeye başladı. Mardin'in Artuklu ilçe esnafından Münir Filoğlu, sokağa çıkma kısıtlamalarının esnafı etkileyeceğini kaydetti.

Filoğlu, "Allah razı olsun devletimizden ve Sağlık Bakanlığımızdan, bizlere sahip çıkıyor. Sürekli uyarılar yapıldı. Hijyen, maske ve sosyal mesafe bunları uygulayın kimseye zarar gelmesin denildi ama maalesef vatandaşlarımız bir kulaktan duyup ötekinden çıkardılar, durmadan hastalık arttı ve kısıtlamalar geri geldi.

KISITLAMALAR BİZİ DÜŞÜNEREK YAPILDI

Kısıtlamalar geldi ama devlet bizi düşünerek bunu yaptı. Çocuklar var, aile var okulun tatil olması ve sokağa çıkma kısıtlamalarının gelmesi iyi oldu." dedi.

"KISITLAMALARIN GELMESİ BİZİ EKONOMİK ANLAMDA ETKİLİYOR"

Kısıtlamaların gelmesi kendilerini ekonomik olarak etkileyeceğini aktaran Filoğlu, "Cumartesi ve pazar günleri belirli saatlerin dışında kepenk açamayacağız. Mesela bu ay ödemelerim var, satış yapmazsam ne yaparım? Bana icra gelir malımı alır. Ama bize uzun vadeli kredi verilse biz de daha rahat oluruz." diye konuştu.