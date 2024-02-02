Marka haline getirilecek! Türkiye, dünyada kendi sinyalizasyon sistemini yapan 5 ülkeden biri ASELSAN, savunma teknolojilerini sivil alanlara da yaymak için çalışmalar yürütüyor. Kurum, bu amaç doğrultusunda ulaştırmada milli sinyalizasyon sistemlerinin üretimlere hız verdi.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce açılışını yaptığı İstanbul Havalimanı Metrosu Kağıthane-Gayrettepe Etabı'ndaki sinyalizasyon sisteminin milli olarak ASELSAN-TÜBİTAK işbirliğinde geliştirildi.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin dünyada kendi sinyalizasyon sistemini yapan 5 ülkeden biri olduğunu belirterek, bu alanda Türkiye'yi marka haline getirmek istediklerini ifade etti.

Bu kapsamda ulaştırmayı, stratejik ve kritik bir alan olarak değerlendirdiklerine işaret eden Akyol, hatlara, trenlerin geçişini algılayan sensörler, hızını ölçebilen radarlar ve merkezde haberleşmesini sağlayan haberleşme bileşenleri entegre ettiklerini bildirdi.

Verilen bilgilere göre, tren üzerine aracın konumunu, hızını ve durumunu ölçen ve sürüş bilgisayarını kontrol edebilen eklemeler yapıldı.

"Otomatik yöneten bir sistemi uçtan uca kurguladık"

Bunları merkezi yazılımla otomatik yöneten bir sistemi uçtan uca kurguladıklarına işaret eden Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz bu sisteme COBALT ismini verdik. Bu faaliyetle, hattın daha kullanışlı işletilmesini, kapasite artışını ve güvenliği hedefliyoruz. Böylece hattın maliyetinin daha etkin ve sürüşünün daha güvenli hale gelmesini sağlarken, zamandan tasarrufu elde etmiş oluyoruz. Stratejik dönemlerde, olağanüstü hallerde, savaş ve afet durumunda da bu sistemlerin tamamen milli olarak işletilmesi ülkemiz açısından ayrıca önem taşıyor.

"Sinyalizasyon sistemi konusunda Türkiye'yi marka haline getirmek istiyoruz"

Türkiye, dünyada kendi sinyalizasyon sistemini yapan 5 ülkeden biri haline gelmiş oldu. Bu alanda Türkiye'yi marka haline getirmek istiyoruz. Savunmanın yanında sivildeki kritik teknolojilerde de millileşmenin, Milli Teknoloji Hamlesi'ne gerçek manada hayat bulduracağına inanıyoruz. Bu sebeple ulaşım teknolojileri bizim açımızdan kritik bir alan.

"İleride tren ve metro hatları insansız işletilecek"

Yeni proje ve çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Akyol, ileride tren ve metro hatlarının tamamen insansız işletileceği bir teknolojiyi devreye alacaklarını söyledi.

Akyol, bir taraftan millileştirme çalışmasını yaygınlaştırmak için uğraştıklarını, diğer yandan daha yüksek otomasyon seviyesi için paydaşlarla işbirliğini sürdürdüklerini dile getirdi.

"TCDD'nin 99 konvansiyonel tren hattında da kullanılacak"

Makine öğrenmesi ve yapay zekaya uzanan sistemin bakımı, arızası ve işletilmesindeki yetkinliklerinin de ilerlediğini aktaran Akyol, şu değerlendirmelerde bulundu:

Bu yetkinliğimizi sadece metrolarda değil, normal konvansiyonel tren hatlarında da yaygınlaştırmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD'nin 99 tren setinin milli sinyalizasyon sistemleriyle donatılması için Araç Üstü Otomatik Tren Koruma Sistemi Projesi'ni başlattık. Bu çalışmayla da tıpkı metrolarda olduğu gibi normal tren hatlarında da sinyalizasyon devreye alınacak. ASELSAN olarak savunma alanında olduğu gibi ulaştırmada da milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

"Milli sinyalizasyon sistemlerin kullanım alanları genişliyor"

Akyol, sinyalizasyon sisteminin 2023 yılı başında İstanbul Havalimanı metrosunun ilk etabında devreye alındığını hatırlatarak, yakın zamanda Halkalı'ya uzatılacak hatta da milli sinyalizasyon sistemlerinin kullanılacağını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)