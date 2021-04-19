Marka mağazacılığı turizmin canlanmasında rol oynayacak

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, cadde mağazacılığını tehdit eden sıkıntıların aşılması gerektiğini söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, mağazacıların sorunlarını dile getirerek, cadde mağazacılığını tehdit eden sıkıntıların aşılması konusunda yatırımcıların, mağaza sahiplerinin ve çalışanların korunmasının önemine dikkati çekti.

Avdagiç, İTO olarak salgının perakende sektöründe yol açtığı sorunlara ilişkin, markaları ve mağazacılık sektörünü temsil eden 3 önemli derneğin başkanı ile bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Avdagiç, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Başkanı Serhan Tınastepe ve Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanı İzzet Stamati'nin katıldığını aktardı.

Toplantı yaptıkları 3 sektör derneğinin temsil ettiği 500'ü aşkın markanın Türkiye ve yurt dışında 115 bin mağaza ve satış noktası bulunduğu anlatan Avdagiç, bu mağaza ve satış noktalarının 700 binin üzerinde çalışanı bulunduğunu kaydetti.

"KİRA BEDELLERİ İŞLETMELERİN YÜKÜNÜ AĞIRLAŞTIRIYOR"

Şekib Avdagiç, perakende sektörünün genç istihdamı için önemine işaret ederek, "Bu sektörde çalışanların neredeyse yüzde 90'ı 30 yaşın altında. Dolayısıyla mağazacılık ve perakende sektörümüzün genç istihdamına büyük katkısı var. Biz de bu sektöre gerekli desteği vererek aynı zamanda gençlerimizin işlerini korumalarını sağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

İstanbul'da bulunan uluslararası markalar ve yüksek nitelikteki diğer mağazaların dünya ile yarışacak seviyede olduğunu belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

HİZMETLER SEKTÖRÜ TURİZMİ ARTIRACAK

"Türkiye, mağazacılık konseptinde özgün bir başarı ortaya koydu. Buraya da kolay gelmedi. Yıllar içinde büyük emekler vererek dünya kalitesini yakaladık ve söz sahibi olduk. İstanbul'un Paris, Roma, Londra gibi çok önemli bir alışveriş destinasyonu olma vasfını ve avantajını salgın sonrası için korumalıyız. Şimdi İstanbul'un mağazacılıkta yakaladığı birikimi ve kaliteyi, perakende sektörümüzün nitelikli iş gücü ile salgın sonrasında büyük avantaja çevirmeliyiz. Çünkü salgın sonrasında marka mağazacılığımız, hizmetler sektörümüzün, özellikle turizmin canlanmasında en büyük rolü oynayacaktır."