Markalar, mağazaların daha geç açılmasından yana

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerini çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını düşünerek kapatan zincir mağazalar, bu süreçte mağazaların açılması için 11 Mayıs tarihini erken buluyor.

Zincir mağazaları olan markalar, mağazalarının lojistik destek yetersizlik yaşanması, belirli yaş altında ve üstündekilerin mağazalara gelemeyecek olması ve kiraları karşılayacak cirolara erişilemeyeceği endişesi taşıyor.

ŞEHİRLER ARASINDAKİ GEÇİŞİN YASAK OLMASI OLUMSUZ BİR FAKTÖR

Tüm ülke genelinde satış ağları olan mağazalar büyükşehirlerde geçişlerin yasak olmasından dolayı lojistik destek konusunda sıkıntı çekeceklerini beyan ediyor. Yapılan açıklamalarda, bu tür mağazaların yüzde 70’inin büyükşehirlerde olmasına dikkat çekiliyor. Öte yandan, 20 yaş altı çocuk ve gençlere yönelik sokağa çıkma yasağının olması, bu yaşa hitap eden ürünler içeren mağazaların açılmasını imkansız kılıyor. Ayrıca hafta sonları sokağa çıkma kısıntısını hatırlatan ve satış cirolarının çok düşük olacağından endişelenen mağaza sahipleri, açık oldukları sürece kiraları ödeyememe endişesini taşıyor.

MAĞAZALARINI AÇMAYA HAZIRLANAN MARKALAR, YENİ SÜREÇTEN ENDİŞELİ

Birleşmiş Markalar Derneği'nden (BMD) yapılan başka bir açıklamada, "Artan maliyetler ve üretim zincirinde meydana gelen kopmaların markalarımızı olumsuz etkilemesinden endişe ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MARKALARIN, AVM’LERİN AÇILIŞI KAPSAMINDA BİR TEKLİFİ VAR

BMD, AVM'lerin yeniden açılışına ilişkin taleplerde bulundu. Buna göre BMD; 90 gün süreyle kira talebinde bulunulmamasını, sonrasında 1 yıl boyunca ciro kirasına dönülmesini, ortak alan giderinin ciro kirası üzerinden belirlenmesini, zarar eden mağazalardan tazminatsız çıkış kolaylığı sağlanmasını ve "Kısa Çalışma Ödeneği"nin eylül sonuna kadar devam etmesini istiyor.

GENİŞ KATILIMLI AÇILIŞ TARİHİ: 1 HAZİRAN

BMD Yönetim Kurulu'nun, yaptığı açıklama göre, markalar AVM'lerle birlikte 11 Mayıs'tan itibaren deneme açılışı yapmaya başlayacaklar. Geniş katılımlı açılış ise 1 Haziran'da planlanıyor.

TÜRKİYE GENELİNDE 70 BİN MAĞAZA

BMD üyesi markalar, salgın nedeniyle 18 Mart akşamı kapattıkları Türkiye genelindeki 70 bin mağazayı yeniden açmaya hazırlanıyor.

11 MAYIS'TA DENEME AÇILIŞI VAR

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini rehber edindiklerini ve güvenli bir açılış yapmak istediklerini aktaran markalar, 11 Mayıs'tan itibaren öncelikle caddelerdeki ve açık AVM'lerdeki mağazalarında deneme açılışı yapacak.

Markalar geniş katılımlı açılışı ise ürün tedariki, mağaza içi düzenlemeleri ve hijyen önlemlerini tamamladıktan sonra 1 Haziran'da gerçekleştirmeyi planlıyor.

MARKALARIN ZARAR EDEN MAĞAZALARI İÇİN “MÜCBİR SEBEP” BEKLENTİSİ

BMD'nin açılışında şu konu dikkat çekiyor: "Markaların zarar eden mağazalarını 'mücbir sebep' kapsamında hızla kapatarak verimli operasyonlara odaklanmaları gerekiyor. AVM yönetimleri bu durumdaki mağazalardan çıkış için yıllar önce imzalanan kontratları gerekçe göstererek yüksek tazminatlar istemesin. Aksi takdirde birçok marka yakın gelecekte büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak."