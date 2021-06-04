Markalaşma çalışmaları süren 'Türkoğlu çileği'nde hasat başladı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde üretilen ve coğrafi işaret belgesi alınması için çalışma yapılan "Türkoğlu çileği"nin hasadına başlandı.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 2006 yılında bölgede yürüttüğü bilgilendirme eğitimleri sonucu çilek üretimine başlanılan kırsal Muratçakıroğlu, Kaledibi, Büyükimalı, Beyoğlu, Yeşilyöre, Kılılı mahallelerinde yaklaşık 2 bin dönüm alandan yılda ortalama 7 bin tonun üzerinde ürün alınıyor.

ÇİLEK, ZİNCİR MARKETLERDEKİ RAFLARDA YERİNİ ALDI

Açık ve kapalı alan olmak üzere iki yöntemle yetiştirilen rengi, tadı, kokusu ve kendine has aromasıyla ilgi gören Türkoğlu çileği, yurt içinde faaliyet gösteren birçok zincir marketin raflarında yerini alırken aynı zamanda da Rusya ve Mısır başta olmak üzere bazı Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

KENTTEKİ ÇİLEK ÜRETİMİNDE CİDDİ ARTIŞ VAR

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt, son yıllarda çilek üretiminde ciddi artış olduğunu, Kahramanmaraş'ta 2 bin 850 dekar alanda 7 bin 200 ton çilek üretildiğini aktardı.

Bozkurt, kentteki üretimin büyük oranda Türkoğlu ilçesinde gerçekleştirildiğini belirterek, "İlçeye bağlı Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahallelerinde bu yıl ilk defa il müdürlüğümüz tarafından 30 dekarlık alanda alçak tünelde çilek yetiştiriciliği demonstrasyonu çalışmaları yürütüldü ve bu sayede iklimsel olumsuzluklardan etkilenmediği için verim kaybı yaşanmadı. Aynı zamanda daha erken zamanda hasat imkanı sağlandı. Buradaki ürünlerimiz hem yurt dışına ihraç edilmekte, hem de çevre illerde sofralık olarak tüketilmektedir." ifadelerini kullandı.

60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Hasatta özellikle kadınların çalıştığını ve bu sayede ev ekonomilerine ciddi katkılar sağladıklarını belirten Okumuş, şunları kaydetti:

"Tamamen doğal kaynak sularıyla beslenen rengi, kokusu, aroması ve damaklarda bıraktığı tadıyla ön plana çıkan çileğimize olan talep her yıl biraz daha artıyor. Şu anda yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapılıyor. Bir meyvenin kalitesinin artabilmesi için hava, su ve toprak çok önemli. Burada 1.300 rakımda kirliliğin olmadığı harika bir hava var. Aynı zamanda suyu doğal ve mineral bakımından çok zengin kırmızı toprakta yetişiyor. Bu çileği diğerlerinden ayıran özellik tadı, aroması ve lezzeti."

BÖLGE GÖÇ ALMAYA BAŞLADI

Giderek nüfusu azalan bölgenin çilek üretiminin artmasıyla göç almaya başladığını anlatan Okumuş, "Önceleri Mısır ve Rusya'ya ihracat yapılıyordu, şu anda güçlü firmalar buraya geliyor, soğutuculu tırlarla yaklaşık 15-20 ton taze ürün alıyor ve o firmalarla Avrupa'ya Amerika'ya bile gidiyor." diye konuştu.