Market fırsatçıları indirimde şekerleri toplayıp daha pahalıya satıyor

Gıda ürünlerindeki fırsatçılığa her gün bir yenisi ekleniyor. Şimdi de marketlerdeki indirimleri öğrenip, o marketlere erkenden giderek ürünleri ucuza toplayıp sonra pahalıya satan fırsatçılar türedi.

Marketler vatandaşa tanıtım yapmak, markalarına ilgi çekmek için çeşitli ürünlerde indirim yaparak ilan ediyor ama bu indirimden fırsatçılar yararlanıyor.

Özellikle şekerde yapılan indirimleri takip ediyorlar

Özellikle şekerde yapılan fırsatçılıkla marketlerdeki indirimler takip ediliyor, vatandaşa sağlanan promosyon niteliğindeki bu indirimlerden yararlanan grup, kendi ihtiyaçları için değil, kâr etmek amaçlı hareket ediyor.

İndirimi takip eden fırsatçılar şekerleri o marketlere giderek ucuza topluyor sonra da yüksek fiyatla tüketiciye satıyor.

Haberi önceden alıp, erkenden rafları boşaltıyorlar

2022 Ocak ayında faaliyete geçirilen "Raf Fiyat Garanti sistemi" kapsamında gerçekleştirilen indirimlerin haberini önceden alan fırsatçıların 15 dakika içinde marketteki tüm şekerleri indirimli fiyat üzerinden alarak rafları boşaltmasına sık sık rastlanmaya başladı.

Şekerin fiyatının gerilemesi için adımlar atıldı

Oysa üst üste gelen zamların ardından şeker fiyatlarının ithalat yoluyla düşürülmesi politikası kısmen de olsa fiyatın dengeye oturmasını sağladı. Bir dönem fiyatı 1.250 liraya kadar çıkan bir torba şekerin fiyatı 1.000 liranın altına geriledi. İthalatçı firmalar ise bir çuval şekeri 700 liraya mal etmeye başladı.

Gerçek tüketiciye indirimler yansımadı

Fırsatçıların marketteki bu faaliyetleri sonucunda aslında ucuzlayan şeker birilerine rant kapısı oldu ve gerçek tüketiciye yansımadı.

Devlet "ucuza satın" diye markete veriyor ama başkasına rant sağlıyor

İnternethaber'de yer alan habere göre Dünya gazetesine bilgi veren kaynaklar, kamunun ucuz fiyattan satılması şartıyla marketlere verdiği şekerin bazı kesimler tarafından kilo bazında toplanıp, çuvallara konularak yeniden imalatçılara satıldığını kaydetti.

Kapasitesinden fazla ithalat yapan imalatçıların da şekerin bir kısmını iç piyasaya sürdüğü belirtiliyor.

Türkşeker zincir marketlere ucuz fiyattan şeker veriyor

Raf Fiyat Garantili sistemde Türkşeker zincir marketlere ucuz fiyattan şeker veriyor. Ancak tüketicilerin bu ucuz şekere ulaşması pek mümkün olmuyor.

Fırsatçılar ucuza aldıkları şekeri çuvallara doldurarak tekrar satıyorlar

Şekerleri indirimden faydalanarak vatandaştan önce gelip toplayan fırsatçılar, bunları çuvallara doldurarak, 50’şer kilogramlık çuvallar halinde şekeri hammadde olarak kullanan küçük imalatçılara sanayiciye sattığı ifade ediliyor.

Öte yandan Ramazan öncesi torbası 1250 liraya kadar çıkan şeker fiyatı, imalatçı ihracatçılara ithalat hakkı verilmesiyle birlikte bir miktar geriledi. Mevcut kur seviyesine göre ithal şekerin torbası 700 liraya mal oluyor. Türkşeker de 750 lira civarında sanayiciye satış yapıyor. Ancak sanayicilere, kısıtlı miktarda şeker veriliyor.

Fazla ithal edip piyasaya sürüyorlar

İthalat hakkı imalatçı ihracatçı sanayicilere, kapasitelerine göre belirli oranlarda verildi. Ancak bunlardan kapasitesinin üzerinde belge alanlardan bir kısmının da ithal ettikleri şekeri daha uygun fiyatla iç piyasaya sürdüğü kaydediliyor.

"1 aya kadar yeni ürün gelince piyasalar rahatlayacak"

Kaynaklar, kamunun şeker piyasasına müdahalesinin özel sektör fabrikalarının tavrını çok etkilemediğini ve bunların istedikleri zaman piyasaya ürün verdiğini belirtirken, 1 aya kadar yeni sezon ürününün piyasa çıkmasıyla birlikte kısmi bir rahatlama daha yaşanabileceğini kaydettiler.

Pancar fiyatının geçmiş yıllara göre daha yüksek açıklanmasının rekolteyi artacağı öngörüsünde bulunan kaynaklar, buna rağmen şeker fiyatının belirli bir rakamın altına düşmesinin, eski seviyesine gerilemesinin mümkün olmadığı beliirtiyor.