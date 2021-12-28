Market zincirlerinden indirim açıklamaları gelmeye başladı

Dolardaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıtılması yönünde gelen çağrıların ardından market zincirleri, raflarda indirime gittiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta olmak üzere, siyaset ve ekonomi çevreleri, döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından zincir marketlere ürünlerdeki fahiş zamlara düzenleme getirmesi konusunda çağrı ve uyarılarda bulundular.

Bakan Nebati birkaç gün önce yaptığı açıklamada, döviz kurunun düşmesine karşın fiyatları düşürmeyenlere tepki göstermiş ve "Fiyatlar, aşağı hızlı bir şekilde inecek. Yoksa geliyor gelmekte olan. Hazine ve Maliye'nin sopası" ifadelerini kullanmıştı.

ZİNCİR MARKETLERDEN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Fiyat artışları konusunda en fazla eleştirilen kesimlerin başında yer alan market zincirlerinden ise bugün peşpeşe indirim açıklamaları gelmeye başladı.

Bu kapsamda Carrefoursa, Migros ve Şok Market gibi zincirler çeşitli ürünlerdeki indirimlerin yanı sıra sebze-meyvede de %10 indirim uygulamaya başladığını açıkladı.

CARREFOURSA

Carrefoursa'dan yapılan açıklamada, "Tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecek" denildi.

Carerfoursa'nın açıklamasında, Carrefour ve belirli markalardaki süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde %30'a varan indirim gerçekleştirildiği belirtildi.

MİGROS

Migros'tan yapılan açıklamada da, "Üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatları uyguluyoruz. Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda %10 indirim uygulunmaya başlandı" denildi.

Açıklamada, üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimlerin de hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıtıldığı ifade edildi.Açıklamada, "İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsü netleşecektir. Bu da perakendecilerin fiyatlarına indirimler olarak yansıyacaktır. Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimler daha da etkinleşecektir" denildi.

ŞOK MARKET

Döviz kurlarındaki sert düşüş sonrası yapılan indirim çağrılarına Şok Market'ten de yanıt gelmişti.

Şok Market'ten yapılan açıklamada, "Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı. Bununla birlikte sürekli uyguladığımız fiyat indirim kampanyaları ve her gün düşük fiyatları müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz" denildi.

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