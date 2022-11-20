Esnafın bağlı olduğu TESK'in başkanı Palandöken bir açıklama yaparak perakende yasasının bir an önce çıkması gerektiğini hatırlattı.

Bazı mağazalarda ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarında farklılık olması üzerine açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, herkesin her ürünü değil sadece kendi dalına giren ürünü satması gerektiğini hatırlattı.

TESK, uzun zamandır perakende yasasının çıkması için girişimde bulunuyor. yeni yasanın küçük esnafı, AVM'lere ve süpermarketlere karşı konuyacağını savunuyor.

"Fiyat istikrarı sağlanamadı"

Fiyat istikrarsızlığının tüm kesimleri olumsuz etkilediğinin altını çizen Palandöken, “Zincir marketlerdeki fiyat artışları maalesef vatandaşı, esnafı, tedarikçiyi, nihai tüketiciyi, küçük atölyeciyi ve herkesi direkt ilgilendiriyor. Ticaret Bakanlığı bu konuda ısrarla fiyatların düzenlenmesini sağlayıcı tedbiriler alsa da fiyat istikrarı sağlanamadı. On binlerce iş yeri olan ve belirli ürünleri kendi markası haline getiren, sanki içeriği aynı gibi makul ürünlerin satışına da zarar veren uygulamalar artarak devam ediyor.

Bendevi Palandöken: Marketlerin kampanya hilelerine dikkat ViDEO







Ticari düzenleme şart

Vatandaşın rahat rahat alışveriş yapabilmesi için her dükkana bir kolluk kuvveti konulamayacağına göre bu konuda ticari düzenleme şart. Vatandaşın kaliteliyi daha ucuza alabileceği bir sistemin gerçekleştirilmesi olmazsa olmaz.” diye konuştu.

Kampanya hileleri

Rafta, stantta ve reklamda müşteri cezbedecek şekilde yapılan kampanyaların gerçeği yansıtmadığına işaret eden Palandöken, “Eskiden indirim sezonlarında meslek kuruluşlarından müsaade alınırdı. Artık rafta, stantta, reklamlarda ve indirim broşürlerinde belirli ürünlerle müşteriyi cezbedecek şekilde kampanyalar yapıyorlar. Bir gün bakıyorsunuz ki 100 liralık ürün 30 TL’ye kadar düşmüş. Böyle bir kâr marjı olamaz. 'Sınırlı sayıda ürün kaldı, iş değişikliği yapıyoruz, kapatıyoruz' diyerek vatandaşı kandırıyorlar. O semtte pazar varsa domatesin fiyatını 3 TL’ye kadar düşürüyor. Ancak mağaza girdiğinizde yanında terlik, tencere, deterjan, havlu vs. alacaksanız artık domatesin fiyatı çok da önemli değil. Ayrıca o bölgede semt pazarı yoksa sebze-meyve fiyatlarını da istedikleri gibi ayarlayabiliyorlar.” ifadelerini kullandı.