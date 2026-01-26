Marmara’da torik bereketi: Tekirdağlı balıkçılar yeniden denizde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Marmara Denizi’nde avlanan Tekirdağlı balıkçılar, yoğun sis nedeniyle verilen iki günlük zorunlu aranın ardından yeniden denize açıldı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, balıkçıların torik umuduyla ağlarını suya bıraktığını söyledi.

"BU AYLARDA BÖYLE BİR BOLLUK GÖRMEDİK"

Torik avcılığındaki yoğunluğun balıkçıların yüzünü güldürdüğünü ifade eden Coşkunçay, Marmara’da alışılmadık bir sezon yaşandığını belirtti. Yaklaşık 50 yıllık meslek hayatında bu dönemde böyle bir torik bolluğuna rastlamadığını dile getiren Coşkunçay, “Bol miktarda torik var. İnşallah bu bolluk devam eder. Teknelerin limanlara torikle dönmesini bekliyoruz.” dedi.

Coşkunçay ayrıca, toriğin besin kaynağı olan hamsi, istavrit ve sardalyada Marmara’da azalma yaşandığını da sözlerine ekledi.

30-40 YIL SONRA "TORİK AKINI"

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılına Marmara Denizi’nde dikkat çekici bir avcılık hareketliliğiyle girildi. İstanbul ve Tekirdağ açıklarında, 30-40 yıl sonra yeniden görülen “torik akını” sonucunda yıl başından bu yana 500 tonun üzerinde torik avlandı. Bu avcılıktan elde edilen gelirin, yaklaşık 250 milyon liraya ulaştığı değerlendiriliyor.

Palamutun bir üst boyu olarak bilinen ve her biri 3 kilogramın üzerinde olan toriklerin bu ölçekte avlanmasının, balıkçılar tarafından “olağanüstü” olarak nitelendirildiği belirtildi.

FİYATLAR YARIDAN FAZLA DÜŞTÜ

İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Can, torik bolluğunun piyasaya da yansıdığını söyledi. Can, “Daha önce sofralarda torik yoktu. Çifti 8 bin lira civarındaydı. 1 Ocak’tan itibaren fiyatlar 3 bin 500 liraya kadar düştü.” ifadelerini kullandı.

Torik bolluğu nedeniyle balığın artık yalnızca lakerda yapımında değil, sofralarda da daha sık tüketildiğini belirten Can, bu sezon istavrit ve toriğin öne çıktığını kaydetti.

"BU SENE MUAZZAM BİR HAREKETLİLİK VAR"

Uzun yıllardır balıkçılık yapan kaptan Doğan Ege ise son bir ayda Marmara genelinde yoğun bir torik hareketliliği yaşandığını söyledi. Torik avının genellikle kısa sürdüğünü hatırlatan Ege, “Normalde on günde bir gün avlanır. Ama bu sene Silivri’den Tekirdağ’a, Marmara Adası’ndan Kapıdağ açıklarına kadar muazzam bir torik akını oldu.” dedi.

Ege, bolluğun Karadeniz’den gelen balığın boğaz ve kanal sularının etkisiyle Marmara’ya yayılmasıyla oluştuğunu ifade ederek sezon sonunda hamsi, istavrit ve sardalyanın da öne çıkacağını belirtti.