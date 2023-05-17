Marmaris'e kruvaziyerle 480 turist geldi

AA
Muğla'nın Marmaris ilçesine devam eden akında bu kez de Bahama bandıralı kruvaziyerle 480 turist geldi
Bahama bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyerden inen turistler Kapalı Çarşı'ya koştu.
Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, kıyıdaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.
ABD ve İngiliz uyruklu 480 yolcu ve 460 mürettebat
Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine yanaştırılan Bahama bayraklı 210 metrelik gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz uyruklu 480 yolcu ile 460 mürettebat bulunduğu belirtildi.
Kos Limanı'na dönecek
Çıktığı tur kapsamında Antalya Limanı'ndan gelen kruvaziyerin, gece saatlerinde Kos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.