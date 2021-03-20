Turizmin önemli duraklarından Muğla'nın Marmaris ilçesindeki gezi tekneleri turizm sezonu öncesi bakım ve tadilatta çekildi.

Turistlerin günübirlik gezi turlarının vazgeçilmezi olan tekne turlarında kullanılan tekneler bakıma alındı. Marmaris'te de ünlü mavi tur teknelerinde, bakım ve onarım zamanı.

Tekne bakımını yaptırmak uzun süreçler gerektiren, zor ve pahalı bir işlem. Bu konuda hizmet veren noktalar ihtiyaçtan daha az ve sezonda da iş yükleri fazla olduğu için iş yaptırmak için sıraya giriliyor.

Marmaris'te gezi tekneleri sezona hazırlanıyor VİDEO

TEKNELER, İŞİN UZMANI USTALARA EMANET

Karaya çıkartılan, 10 ile 25 metre uzunluğundaki teknelerin zımpara, boya ve bakım çalışmaları ustalar tarafından titizlikle yürütülüyor. Bazı küçük teknelerin sahipleri ise, bakım ve onarımları kendileri yapıyor.

Uzunluğuna ve özelliklerine göre 15 gün ila 1 ay süreyle bakımları tamamlanan gezi tekneleri, 20 Nisan günü denize indirilecek.

"TEKNELERİ GELİN GİBİ SÜSLÜYORUZ"

33 yıllık tekne bakım ustası Hamdi Çekven, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da teknenin bakımlarını yapıp gelin gibi hazırlıyoruz." dedi.

“BU YIL TURİZM GÜZEL OLACAK DENİLİYOR”

2 gezi teknesi sahibi Mahmut Gözen, "Bu yıl turizm güzel olacak deniliyor. Mart başında tadilatlara başlardık ama virüs nedeniyle erteledik. Şu an iki teknemizin ağır bakımlarını kendimiz yapıyoruz. Nasip olursa 20 Nisan'da denizle buluşacak, masraflarımızı çıkartırız." dedi.