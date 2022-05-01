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    Marmaris'te kruvaziyer hareketliliği

    İki turiste bir personelin düştüğü "Mein Schiff Herz" isimli kruvaziyer Marmaris'e yanaştı.
    • 01.05.2022 - 16:43
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    Marmaris'te kruvaziyer hareketliliği

    Kruvaziyerler Marmaris için önemli bir ekonomik kaynak oluşturuyor. Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff Herz" de Marmaris'e gelerek esnafın yüzünü güldürdü.

    Heraklion Limanı ziyaretinin ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren gemi, Muğla'nın Marmaris Körfezi'ne giriş yaptı.

    Yolcuların çoğu Alman

    Marmaris Cruise Port'un büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğunluğu Alman 1.280 turist ve 641 personel bulunuyor.

    Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile yat limanını gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

    kruvaziyer

    Gemi Bodrum yolcusu

    Geminin, akşam Bodrum Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.


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