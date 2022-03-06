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Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 6 Mart itibarıyla, mart ayı burs ve kredi ödemelerine başlandığını açıkladı.
- İHA
- 06.03.2022 - 16:29
Gençlik ve Spor Bakanlığı, mart ayı burs ve kredi ödemelerine başladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Mart tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
ÖDEMELER T.C. KİMLİK KARTININ SON NUMARASINA GÖRE
Bakan Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
ÖDEMELER 06-10 MART ARASINDA
T.C. kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart'ta ödemelerini alabilecek.