Mart ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

AA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik güven endeksi verilerini internet sitesinden kamuoyu ile paylaştı.
Ekonomik güven endeksi şubat ayında 99,1 iken, mart ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 98,8 değerini aldı.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,4 azaldı
Bir önceki aya göre mart ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,9 oranında azalarak 80,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,4 oranında azalarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde1,5 oranında azalarak 88,5 değerini aldı.
Reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 arttı
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 104,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 116,8 değerini aldı.