Mart ayı gelir kaybı destek ödemesi: Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman?

Mart ayı gelir kaybı destek ödemesi: Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman?

2021 Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ile ilgili son dakika gelişmeleri, esnaflar tarafından merak ediliyor. Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı mı? sorusuna yanıt aranıyor.

Ticaret Bakanlığı, Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar için gelir kaybı ve kira desteği ödemelerini hizmete sunmuştu.

Pandemi döneminde gelir kaybı yaşayan ve kira desteği almak için başvuruda bulunan esnaflara Ticaret Bakanlığı'ndan bir son dakika haberi geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Bu açıklamanın ardından Mart ayı desteklerinin yatırılacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki, 2021 Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? Mart 2021 ayı gelir kaybı destek ödemeleri hakkında bilgiler..

MART AYI GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlara verilen gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin yapıldığını duyurdu. Bakan Pekcan "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik Mart ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerine dün itibarıyla başladık. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

ESNAFA KİRA YARDIMI UZATILDI MI?

Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafa verilen kira ve gelir kaybı desteklerinin 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Pekcan konuya ilişkin açıklamasında, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan; fakat başvuruda bulunmayan esnafımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir" ifadelerini kullandı.

BASİT USULE TABİ OLMANIN GENEL ŞARTLARI

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)

2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı;

büyükşehir belediye sınırları içinde 2019 takvim yılı için 9.000 TL'yi aşmamak (2020 takvim yılı için 11.000 TL)

diğer yerlerde 2019 takvim yılı için 6.000 TL'yi aşmamak (2020 takvim yılı için 7.000 TL)

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak.