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    Mart ayı Hazine alacakları 21,1 milyar lira oldu

    Hazine alacaklarının mart sonu itibarıyla 21,1 milyar liraya ulaştığı açıklandı.
    • 20.04.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 20.04.2022 - 17:54
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    Mart ayı Hazine alacakları 21,1 milyar lira oldu

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri paylaştı.

    Buna göre, Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 21,1 milyar lira oldu.

    En yüksek alacak mahalli idarelere ait

    Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

    1.4 milyar lira tahsil edildi

    AA'nın haberine göre, söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,4 milyar lira tahsil edildi.

    Mart ayı Hazine alacakları 21,1 milyar lira oldu #1


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