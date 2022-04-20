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- Mart ayı Hazine alacakları 21,1 milyar lira oldu
Mart ayı Hazine alacakları 21,1 milyar lira oldu
Hazine alacaklarının mart sonu itibarıyla 21,1 milyar liraya ulaştığı açıklandı.
- 20.04.2022 - 17:40
- Güncelleme : 20.04.2022 - 17:54
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 21,1 milyar lira oldu.
En yüksek alacak mahalli idarelere ait
Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
1.4 milyar lira tahsil edildi
AA'nın haberine göre, söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,4 milyar lira tahsil edildi.