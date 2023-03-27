Mart ayı kapasite kullanım oranı yüzde 74,2 oldu Mart ayı kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesine geriledi.

AA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ait kapasite kullanım oranını açıkladı. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 74,2 seviyesinde gerçekleşti. KKO 1,7 puan azaldı Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 73,5 seviyesinde yaşandı. Ankete 1.727 iş yeri yanıt verdi 2023 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.727 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir.