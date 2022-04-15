Mart ayı merkezi yönetim bütçesi açıklandı

Merkezi Yönetim bütçe dengesi Mart ayında 68,97 milyar lira, faiz dışı denge 42,03 milyar lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı mart ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyurdu.

Bütçe giderleri 224,9 milyar lira, bütçe gelirleri 156 milyar lira



2022 yılı Mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 224,9 milyar lira, bütçe gelirleri 156 milyar lira ve bütçe açığı 68 milyar 972 milyon lira oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 198 milyar lira ve faiz dışı açık ise 42 milyar 34 milyon lira olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Mart ayı itibarıyla 224 milyar 939 milyon lira olurken faiz harcamaları 26 milyar 938 milyon lira, faiz hariç harcamalar ise 198 milyar 1 milyon lira oldu.





2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira ödenekten Mart ayında 224 milyar 939 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 111 milyar 164 milyon lira harcama yapıldı.



Vergi gelirleri tahsilatı yüzde 64,5 arttı

2022 yılı Mart ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,5 oranında artarak 127 milyar 410 milyon lira şeklinde duyuruldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 8,4 iken 2022 yılında yüzde 10,1 oldu.