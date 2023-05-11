Mart ayı ödemeler dengesi açıklandı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Türkiye ekonomisi mart ayında 4,484 milyar dolarlık cari açık verdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı cari işlemler hesabı, mart ayında 4 milyar 484 milyon ABD doları açık kaydetti.

12 aylık cari açık martta 54,2 milyar dolar oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 372 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 298 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 88 milyon ABD doları seviyesine geldi.

Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.067 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 1 milyar 354 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 80 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

Açık, beklentinin altında kaldı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5 milyar 74 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 238 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 1 milyar 33 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 256 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 36 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Genel Hükümet 750 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmişken, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 805 milyon ABD doları ve 745 milyon ABD doları net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 442 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 610 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 147 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 757 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 8 milyon ABD doları ve 7 milyon ABD doları net kullanım, diğer sektörler ise sırasıyla 464 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 264 milyon ABD doları net azalış oldu.