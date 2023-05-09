Mart ayı ödemeler dengesi beklentisi belli oldu TCMB tarafından 11 Mayıs'ta açıklanacak Mart 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, AA Finans tarafından 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

AA

Mart ayına ait cari işlemler hesabı, 11 Mayıs Perşembe günü açıklanacak.

Şubat 2023'te 8 milyar 783 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 55 milyar 362 milyon dolar olmuştu.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak Mart 2023 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketinin sonuçları açıklandı.

Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

"Cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık verecek"

Ankete göre, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri 4 milyar 129 milyon dolar ile 8 milyar 500 milyon dolar arasında yer aldı.