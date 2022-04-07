Mart ayı otomotiv ihracatı 2,7 milyar dolar oldu

Mart ayı otomotiv ihracatı 2,7 milyar dolar oldu

Otomotiv sektörü Türkiye'nin ihracatında lider görev görüyorken, mart ayındaki ihracatı yüzde 6,7 oranında gerileyerek 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin mart ayı ihracatı, yaklaşık yüzde 6,7 düşüşle 2,7 milyar dolar oldu.

Ülke ihracatında 16 yıldır üst üste lider sektörü, mart ayında ikinci sırada yer aldı ve sektörün aldığı pay da yüzde 12 olarak gerçekleşti.

Geçen ay tedarik endüstrisi ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış yaşanırken, binek otomobiller ihracatı çift haneli düştü.

Tedarik endüstrisi ve otobüs-midibüs-minibüste çift haneli artış yaşandı

Mart ayında tedarik endüstrisi ve otobüs-midibüs-minibüs ürün gruplarında çift haneli artış yaşanırken, binek otomobiller ihracatı çift haneli düşüş gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yönelik ihracat yüzde 6 geriledi, Orta Doğu ülkelerine ise yüzde 16 artış yaşandı.

Yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatı 7,5 milyar dolar

OİB yetkilisi ilk çeyrek rakamlarına yönelik değerlendirmesinde, “Çip krizinin etkisi de halen devam ediyor. Buna paralel yılın ilk üç ayında otomotiv endüstrisi ihracatımız yaklaşık yüzde 3 düşüşle 7,5 milyar dolar oldu.” diye konuştu.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 11 arttı

Martta en büyük ürün grubunu oluşturan tedarik endüstrisinin ihracatı yüzde 11 artışla 1 milyar 162 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 34 azalarak 685 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 3 azalarak 534 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 27 artarak 124 milyon dolar oldu.

Almanya'ya ihracat yüzde 9 arttı

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 9 oranında artış görülürken, yine önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 16, ABD’ye yüzde 25, Birleşik Krallık’a yüzde 17, İspanya’ya yüzde 51, Polonya’ya yüzde 21, Romanya’ya yüzde 22 ihracat artışı, Rusya’ya yüzde 65, Slovenya’ya yüzde 28, Mısır’a yüzde 40 ihracat düşüşü görüldü.

Motorlu taşıtlarda Romanya'ya ihracatta yüzde 40 düşüş yaşandı

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda İtalya’ya yüzde 18, ABD’ye yüzde 24, İspanya’ya yüzde 15 ihracat artışı, Fransa’ya yüzde 17, Romanya’ya yüzde 40, İsveç’e yüzde 37 ihracat düşüşü oldu.

AB’ye ihracat yüzde 6 azaldı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan AB ülkelerine martta ihracat yüzde 6 azalarak 1 milyar 807 milyon dolar oldu. Martta AB ülkeleri ihracattan yüzde 67 pay aldı. Geçen ay ayrıca Afrika ülkelerine yüzde 16, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 50 ihracat düşüşü, Orta Doğu ülkelerine yüzde 16 ihracat artışı görüldü.