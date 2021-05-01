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    Mart ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri duyuruldu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Enerjik Mart” başlığı ile mart ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri açıklandı.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 11:16
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 11:18
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    Mart ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri duyuruldu

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Enerjik Mart” başlığı ile paylaşılan verilere göre, mart ayında ham petrol üretimi 1 milyon 953 bin 705 varil, doğalgaz üretimi ise 30 milyon 478 bin 7 metreküp olarak kaydedildi.

    Bakanlık, resmi hesabından konu ile ilgili bir twit paylaşarak verileri duyurdu.

    Mart ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri duyuruldu #1

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