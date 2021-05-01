Mart ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri duyuruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Enerjik Mart” başlığı ile mart ayı petrol ve doğalgaz üretimi verileri açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından “Enerjik Mart” başlığı ile paylaşılan verilere göre, mart ayında ham petrol üretimi 1 milyon 953 bin 705 varil, doğalgaz üretimi ise 30 milyon 478 bin 7 metreküp olarak kaydedildi.

Bakanlık, resmi hesabından konu ile ilgili bir twit paylaşarak verileri duyurdu.