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    Mart ayında 971 yatırım teşvik belgesi verildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, her ay verdiği yatırım ve teşvik belgesi sayısını açıklıyor. Bu rakam, mart ayında 971 oldu.
    • 08.05.2022 - 10:08
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    Mart ayında 971 yatırım teşvik belgesi verildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Mart 2022 dönemine 971 yatırım teşvik belgesi verildiği ve diğer detaylar Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Projelerin yatırım tutarı 40,7 milyar lira

    Buna göre, söz konusu ayda 971 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 40 milyar 695 milyon 139 bin 80 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 201 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

    Mart ayında 971 yatırım teşvik belgesi verildi #1

    Sağlanan istihdam: 18 bin 143 kişi

    AA'nın haberine göre  sabit yatırım tutarı 5 milyar 571 milyon 832 bin 299 lira olan ve 18 bin 143 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 445 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

    Bu dönemde 286 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 237 milyon 877 bin 919 lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 595 oldu.


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