Mart ayında 971 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, her ay verdiği yatırım ve teşvik belgesi sayısını açıklıyor. Bu rakam, mart ayında 971 oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Mart 2022 dönemine 971 yatırım teşvik belgesi verildiği ve diğer detaylar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Projelerin yatırım tutarı 40,7 milyar lira

Buna göre, söz konusu ayda 971 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 40 milyar 695 milyon 139 bin 80 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 201 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Sağlanan istihdam: 18 bin 143 kişi

AA'nın haberine göre sabit yatırım tutarı 5 milyar 571 milyon 832 bin 299 lira olan ve 18 bin 143 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 445 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 286 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 10 milyar 237 milyon 877 bin 919 lira, istihdam edilenlerin sayısı 13 bin 595 oldu.