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    Mart ayında linyit üretimi artış gösterdi

    TÜİK verilerine göre, linyit üretimi mart ayında 7 milyon 363 bin 815 ton olarak gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 11:15
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    Mart ayında linyit üretimi artış gösterdi

    Dünyada enerji krizi yaşanırken linyit üretimi de merak edilen bilgiler arasında yer almaya başladı.

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, linyit üretimi mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 18,4 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,6 arttı.

    Satılabilir taş kömürü üretimi yükseldi

    Taş kömürü satılabilir üretimi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 21,6 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 arttı. Taş kömürü koku satılabilir üretimi ise mart ayında 394 bin 25 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 11,2 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı.

    Taş kömürü ithalatı

    Taş kömürü ithalatı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azaldı. Taş kömürü koku ithalatı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,6 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,1 azaldı.

    Linyit

    Üretimin teslimatları karşılama oranı en yüksek linyitte gerçekleşti

    Üretimin teslimatları karşılama oranı mart ayında yüzde 98,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 86,2, taş kömüründe yüzde 5,9 olarak hesaplandı.

    Linyit

    Taş kömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

    Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; mart ayında taş kömürü teslimatının yüzde 63,2'si termik santrallere, yüzde 15,4'ü kok tesislerine, yüzde 9,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 84,8'i termik santrallere ve yüzde 10,5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 93,8 ile demir-çelik sanayine gerçekleşti.


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