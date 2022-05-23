Mart ayı kısa vadeli dış borç stoku yayınlandı

TCMB, mart sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunu yayınladı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonunda yüzde 9,9 oranında artışla 132,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, mart ayında bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6,9 oranında artarak 55,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,8 oranında artarak 47,3 milyar ABD doları düzeyine geldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 1,7 oranında artarak 11,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,4 oranında artarak 15,5 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 7 oranında artışla 16,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 21,9 oranında artışla 11,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,8 oranında artarak 41,5 milyar ABD doları seviyesinde yaşandı.

Dış borç stoku en fazla dolardan oluştu

2022 Mart sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 44,3’ü ABD doları, yüzde 25,9’u euro, yüzde 9,7’si TL ve yüzde 20,1’i diğer döviz cinslerinden oldu.

Borçlu bazında incelendiğinde

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 14,6 oranında artarak 25,5 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 6,8 oranında artarak 77 milyar ABD doları oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 11 oranında artarak 70,6 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,6 oranında artarak 61,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

2021 yıl sonunda 460 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Mart sonu itibarıyla 510 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 57 milyon ABD doları olarak kayıtlara geçti.

Vadeye göre

2022 Mart sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 181,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,0 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında