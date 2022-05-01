Martta 241 milyar lirayı kartla ödedik

BKM, her ay düzenli olarak o ay içinde yapılan kredi kartı hareketlerini, ulaşılan kart miktarı ve ödeme tutarınının istatistiklerini paylaşıyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), mart ayında yapılan kartlı ödemelerin 241 milyar liraya ulaştığının bilgisini verdi.

Kartlı ödeme yüzde 90 yükseldi

Martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla kartla yapılan ödemeler yüzde 90 arttı.

Bu ödemelerin 194,4 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 42,2 milyar lirasında banka kartları, 4 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kullanılan kart sayısı yüzde 13 arttı

Mart ayı sonunda Türkiye’de 88,1 milyon adet kredi kartı, 153,9 milyon adet banka kartı ve 59,7 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. Toplam kart sayısı ise 301,7 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.

Kartla ödeme hava yolları ve konaklama sektöründe arttı

En fazla kartlı ödeme tutarı artışı hava yolları ve konaklama sektörlerinde görüldü.



Hava yolları sektörünü sırasıyla, yüzde 248 artış ve 4,3 milyar liralık ödeme ile konaklama, yüzde 177 artış ve 22,1 milyar liralık ödeme ile akaryakıt istasyonları, yüzde 175 artış ve 12,7 milyar liralık ödeme ile yemek, yüzde 147 artış ve 5,1 milyar liralık ödeme ile de seyahat acenteleri sektörleri takip etti.

Her 3 mağaza içi ödemeden 2’si temassız gerçekleşti

AA'nın haberine göre, kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren 500 liraya çıkarılmıştı. Artık temassız ödemeler 500 liraya kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar artık daha yüksek tutarlı ödemeleri de çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.