Martta 523 milyar lirayı karttan harcadık Kartlı ödemeler hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Bu da cebimizdeki kartlarla yaptığımız ödemelere yansıyor. mart ayında da yardım için kartlardan 2,2 milyar TL harcandı.

AA

Koronavirüs salgını sırasında artan kartlı alışveriş alışkanlığı kalıcı oldu.

Geçen seneye nazaran iki katı ödemeyi karttan yaptığımız rakamlara yansıdı.

Türkiye genelinde martta kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artarak 523,2 milyar TL'ye yükseldi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), mart ayına ilişkin istatistikleri yayınladı.

Kredi kartı sayısı yüzde 18 arttı

Kredi kartı sayısı yüzde 18 artışla 104,1 milyona, banka kartı yüzde 13 yükselişle 174,4 milyona, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 27 artışla 75,9 milyona ulaştı.

Geçen ayki kredi kartlar ödemelerinin 416,8 milyar TL'si kredi kartlarıyla, 97,9 milyar TL'si banka kartlarıyla, 8,5 milyar TL'si ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

Büyüme oranı kredi kartlarında yüzde 114, banka kartlarında yüzde 132, ön ödemeli kartlarda ise yüzde 113 olarak gerçekleşti.

En fazla artış "dernek/sosyal hizmetler" sektöründe

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler için gerçekleşen yardımlaşma kredi kartlarında zirveye çıktı.

Mart ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme depremin etkisiyle ve yüzde 191 artışla "dernek/sosyal hizmetler" sektöründe gerçekleşti.

Söz konusu tutar 2,2 milyar TL oldu.

Artış oranı "araç kiralama-satış/servis/yedek parça" sektöründe yüzde 188 (23,2 milyar TL), "sigortada" yüzde 184 (22,8 milyar TL), "eğitim/kırtasiye/ofis malzemelerinde" yüzde 154 (11,8 milyar TL), "elektrik-elektronik eşya, bilgisayar" sektöründe ise yüzde 149 artış (41,5 milyar TL) olarak gerçekleşti.

Temassız ödemeler yüzde 40 arttı

Geçen ay temassız ödeme adedi 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 662 milyona ulaştı.

Her 3 mağaza içi ödemeden 2'si temassız gerçekleşti

Martta mağaza içi yapılan kartlı ödemelerin yüzde 70'inin, yani her 3 ödemeden 2'sinin temassız yapıldığı görüldü. Günlük temassız ödeme adedi ise 21 milyonu geçti.