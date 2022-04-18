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- Martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Ticaret Bakanlığı, her ay düzenle olarak yayınladığı verilere göre, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 702 firma için izin belgesi düzenledi.
- 18.04.2022 - 09:01
- Güncelleme : 18.04.2022 - 09:42
Dahilde işleme rejimi kapsamında verilen işletme izin belgelerinin sayısı, sanayinin gelişmesi anlamına geliyor.
Verilen izin sayısı Resmi Gazete'de paylaşılıyor
Ticaret Bakanlığı'nın mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.
Martta 8 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi
Buna göre, geçen ay 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 8 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
İptal edilen belge sayısı 24
AA'nın haberine göre, mart ayında firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 24 oldu.
2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi
Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.