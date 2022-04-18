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Martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, her ay düzenle olarak yayınladığı verilere göre, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 702 firma için izin belgesi düzenledi.