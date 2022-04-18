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    Martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

    Ticaret Bakanlığı, her ay düzenle olarak yayınladığı verilere göre, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 702 firma için izin belgesi düzenledi.
    • 18.04.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 09:42
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    Martta 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

    Dahilde işleme rejimi kapsamında verilen işletme izin belgelerinin sayısı, sanayinin gelişmesi anlamına geliyor.

    Verilen izin sayısı Resmi Gazete'de paylaşılıyor

    Ticaret Bakanlığı'nın mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayınlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

    Martta 8 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi

    Buna göre, geçen ay 702 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 8 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

    İptal edilen belge sayısı 24

    AA'nın haberine göre, mart ayında firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 24 oldu.

    izin belgesi

    2 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi

    Öte yandan söz konusu ayda 2 firmaya da hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.


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