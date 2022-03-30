Martta ekonomik güven endeksi 95,7 oldu

Martta ekonomik güven endeksi 95,7 oldu

Mart ayı ekonomik güven endeksi açıklandı. Ekonomik güven endeksi şubat ayında 98,2 iken, mart ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı ekonomik güven endeksi'ni açıkladı.

Açıklanan endeksler reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü, inşaat sektörü ve tüketici güven konularında hesaplandı.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Bir önceki aya göre mart ayında reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 116,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 81 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,9 oranında artarak 72,5 değerini aldı.

