Petrol
109.66
1.81%
Euro
16.30
0.69%
Dolar
14.64
0.45%
Altın
905.71
0.71%
Borsa
2213
0.28%
Bitcoin
696.887
-1.11%
BTXN Coin
38.20
3.04%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Martta ekonomik güven endeksi 95,7 oldu

    Mart ayı ekonomik güven endeksi açıklandı. Ekonomik güven endeksi şubat ayında 98,2 iken, mart ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 10:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Martta ekonomik güven endeksi 95,7 oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı ekonomik güven endeksi'ni açıkladı.

    Açıklanan endeksler reel kesim, hizmet sektörü, perakende ticaret sektörü, inşaat sektörü ve tüketici güven konularında hesaplandı.

    TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ ARTIŞ GÖSTERDİ

    Bir önceki aya göre mart ayında reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 116,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 81 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise yüzde 1,9 oranında artarak 72,5 değerini aldı.

    Martta ekonomik güven endeksi 95,7 oldu #1

     

    Martta ekonomik güven endeksi 95,7 oldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Meclis'te Seçim Kanunu gerginliği
    Gündem

    Meclis'te Seçim Kanunu gerginliği

    Zehra Güneş'in son pozu sosyal medyayı salladı, güzelliğiyle nefes kesti! 'Fenasın başa belasın be kadın'
    Medya

    Zehra Güneş'in son pozu sosyal medyayı salladı, güzelliğiyle nefes kesti! 'Fenasın başa belasın be kadın'

    Görüş Bildir