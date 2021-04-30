Mart'ta her 4, ilk çeyrekte her 5 turistten biri Rusya'dan

Mart'ta her 4, ilk çeyrekte her 5 turistten biri Rusya'dan

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke, mart ayında yüzde 24,24 ve ilk çeyrekte yüzde 20,27 pay ile Rusya oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, bu verilere göre, mart ayında Türkiye'yi ziyaret eden yaklaşık her 4 turistten biri, yılın ilk çeyreğinde ziyaret eden yaklaşık her 5 turistten biri Rusya'dan geldi.

MART AYINDA TÜRKİYE'YE EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

Buna göre, mart ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında; Rusya yüzde 24,24 pay ve 219 bin 458 kişi ile birinci, İran yüzde 7,90 pay ve 71 bin 517 kişi ile ikinci, Almanya yüzde 7,84 pay ve 70 bin 969 ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı Ukrayna ve Bulgaristan izledi.

OCAK-MART DÖNEMİNDE TÜRKİYE'YE EN ÇOK ZİYARETÇİ GÖNDEREN ÜLKELER

Ocak-mart döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında; Rusya yüzde 20,27 pay ve 395 bin 915 kişi ile birinci, İran yüzde 7,83 pay ve 152 bin 923 kişi ile ikinci, Almanya yüzde 6,70 pay ve 130 bin 897 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı Bulgaristan ve Ukrayna izledi.

OCAK-MART AYLARINDA GELEN TURİST SAYISINDA DÜŞÜŞ

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak-Mart döneminde gelen ziyaretçiler yıllık bazda yüzde 50,66 düşüşle 2 milyar 689 bin 986 kişiye geriledi.

MART AYINDA GELEN YABANCI SAYISI YILLIK BAZDA YÜZDE 26,07 ARTTI

Buna karşılık, Mart ayında gelen yabancı sayısı yıllık bazda yüzde 26,07 artışla 905 bin 323 kişiye yükseldi.

EN ÇOK GİRİŞ YAPTIKLARI İLLER

Mart ayında gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 şehir şöyle:

İstanbul yüzde 60,27 pay ve 545 bin 608 kişi, Antalya yüzde 17,75 pay ve 160 bin 722 kişi, Edirne yüzde 9,70 pay ve 87 bin 823 kişi, Şırnak yüzde 2,30 pay ve20 bin 786 kişi ve Ankara yüzde 1,72 pay ve 15 bin 543 kişi.