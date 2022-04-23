Martta kapanan ve açılan iş yeri sayıları

TOBB verilerine göre kurulan şirket sayısı, martta bir önceki aya göre yüzde 13,6 artışla 11 bin 188'e, kapanan şirket sayısı da yüzde 75,9 artarak 1.360'a yükseldi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Martta açılanişyeri sayısı fazla olsa da kapananların oranı daha çok arttı.

Martta kurulan şirket sayısı yüzde 13,6 arttı

Buna göre, martta kurulan şirket sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 13,6 artarak 9 bin 848'den 11 bin 188'e çıktı.

Kapanan şirket sayısı yüzde 75,9 yükseldi

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 75,9 artışla 1360 oldu. Şubatta 773 şirket kapanmıştı.

AA'nın haberine göre, artta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 yükselirken, kapanan şirket sayısı yüzde 39,8 artış gösterdi.

Türkiye'de mart ayında 11 bin 361 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, mart ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı.

En fazla şirket İstanbul'da kuruldu

Martta kurulan toplam 11 bin 361 şirket ve kooperatifin yüzde 85,7'si limited şirketler, yüzde 12,8'i anonim şirketler, yüzde 1,5'i ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 40,8'i İstanbul, yüzde 9,3'ü Ankara, yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu. Martta tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirketlerden 1.121'i inşaat sektöründen oldu

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 811'i ticaret, 1.794'ü imalat ve 1.121'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 928'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 496'sı inşaat, 276'sı imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Yabancı ortak sermayeli şirketlerde İranlı ve Rusların ismi geçiyor

Geçen ay kurulan 1.742 yabancı ortak sermayeli şirketin 941'i Türk sermayeli, 117'si İran ve 64'ü Rusya ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 165'i anonim, 1.577'si limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.