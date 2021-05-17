Martta özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu azaldı

TCMB, mart ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisini yayınladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayınladığı mart ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisine göre, mart sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 3 milyar 500 milyon ABD doları azalarak 170 milyar 200 milyon ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2 milyar 900 milyon ABD doları azalarak 161 milyar ABD doları; ticari krediler hariç kısa vadeli kredi borcunun ise 605 milyon ABD doları azalarak 9 milyar 100 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

BORÇLUYA GÖRE DAĞILIMA BAKILDIĞINDA

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1 milyar 600 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 540 milyon ABD doları artışla 22 milyar 100 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 541 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 3 milyon ABD doları azalarak 2 milyar 300 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 541 milyon ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 19 milyon ABD doları azalarak 7 milyar 700 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 501 milyon ABD doları azalışla 6 milyar 100 milyon ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 62 milyon ABD doları azalışla 1 milyar 200 milyon ABD doları düzeyinde gerçekleştirdi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mart sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 3 milyar 200 milyon ABD doları azalarak 106 milyar 300 milyon ABD doları olarak açıklandı.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 811 milyon ABD doları azalarak 8 milyar 700 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

DÖVİZ KOMPOZİSYONUNA BAKILDIĞINDA

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,4'ünün ABD doları, yüzde 32,6’sının euro, yüzde2,2’sinin Türk Lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9 milyar 100 milyon ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 39,1’inin ABD doları, yüzde 35,8’inin euro, yüzde 22,3’ünün Türk Lirası ve yüzde 2,8’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

SEKTÖR DAĞILIMI İNCELENDİĞİNDE

Sektör dağılımı incelendiğinde, mart sonu itibarıyla, 161 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43’ünü finansal kuruluşların, yüzde 57’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9 milyar 100 milyon ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,7’sini finansal kuruluşların, yüzde 16,3’ünü ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mart sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42 milyar 200 milyon ABD doları tutarında olduğu gözlendi.