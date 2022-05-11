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    Martta sanayi üretimininin artması bekleniyor

    Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin martta yüzde 6,5 artmasını bekliyor.
    • 11.05.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:23
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    Martta sanayi üretimininin artması bekleniyor

    Ocak ayında İran'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz iletim hattındaki arızaya bağlı olarak sanayi tesislerindeki elektrik ve doğalgaz kısıntılarından dolayı endeks yıllık büyümeye devam etse de aylık bazda yüzde 2,4 daralmıştı.

    Yapılan anket sonuçlarına göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, mart ayında yıllık bazda yüzde 6,5 artarak, büyümesini 21'inci aya taşıması bekleniyor.

    Artış beklentileri yüzde 2,5 ile yüzde 12,5 bandında

    Reuters'ın yedi kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre, sanayi üretiminde martta artış beklentileri yüzde 2,5 ile yüzde 12,5 bandında yer alıyor.
    Endeks, 2020 yılında koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesinin ardından yıllık bazda aralıksız büyümesini sürdürüyor.

    Martta sanayi üretimininin artması bekleniyor #1


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