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    Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yarın başlıyor

    Mavi yüzgeçli orkinos, Türkiye için önemli bir ihracat geliri kaynağı. Bu balık türünün avcılığının 15 Mayıs'ta başlayacağı hatırlatıldı.
    • 14.05.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 09:37
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    Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yarın başlıyor

    Orkinos avcılığı Türk sularında da belirli bir kota ve belirli gemilerle 15 Mayıs 1 Temmuz arasında gerçekleştiriliyor. Avcılığı ve sonrasında yetiştiriciliği yapılan orkinos balıklarının tamamına yakını Japonya, ABD ve Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

    AA'nın haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mavi yüzgeçli orkinos 1 Temmuz'a kadar avlanabilecek.

    Mavi yüzgeçli orkinos kotası artırıldı

    Bakanlığın kota tahsis süreçlerinde uluslararası platformlarda gösterilen gayreti ve başarısı neticesinde Türkiye'nin 2017 yılında 943 ton olan mavi yüzgeçli orkinos kotası bu yıl için 2 bin 305 tona çıkarıldı.

    Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 52 üye ülkenin taraf olduğu Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu tarafından belirlenen kurallara ve noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre Bakanlıkça balıkçı gemilerine tahsis edilen avlanma kotalarına uygun olarak yürütülüyor.

    Kota tahsis edilen balıkçı gemilerinin avlanma kotalarının 1 Temmuz'dan önce dolması halinde bu gemiler için avcılık faaliyeti sonlandırılacak.

    orkinos

    26 balıkçı gemisi görevli

    Bu yılın kotası dahilinde orkinoslar, Bakanlıkça belirlenen şartları yerine getirerek avlanma kotası elde eden 26 balıkçı gemisi tarafından avlanacak.

    54 balıkçı gemisi de taşıma ve destek verecek

    Avlanan orkinosların yetiştiricilik amacıyla kafeslere aktarılması ve çiftliklere taşınması gibi işlemlerde kullanılmak üzere 54 balıkçı gemisi de taşıma ve destek faaliyetinde bulunacak.


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