Maya üretici ve dağıtıcılarına soruşturma

Rekabet Kurulunca maya üretici ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslere gerçekleştirilen ön araştırmanın sonucu olarak soruşturma açıldı.

Maya üretim ve dağıtıcı firmaların aralarında anlaşarak, fiyat belirledikleri gerekçesi ile harekete geçildi.

ANLAŞARAK FİYAT BELİRLEMEK VE MÜŞTERİ PAYLAŞMAKLA SUÇLANIYORLAR

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yaptığı duyuruya göre, maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüslerin, aralarında anlaşarak fiyat belirledikleri ve müşteri paylaştıkları yönündeki iddialara yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

ÖN ARAŞTIRMA YAPILARAK SORUŞTURMAYA KARAR VERİLDİ

Kurul, ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri, ciddi ve yeterli bularak maya üretim ve dağıtımında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.