Mayıs ayı bütçe dengesi açıklandı Mayıs ayı bütçe dengesi, mayısta bütçe 118 milyar 906 milyon fazla verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı mayıs ayı bütçe dengesini aktardı.

Mayıs ayında bütçe gelirleri 549 milyar 424 milyon lira olurken giderleri de 430 milyar 518 milyon lira oldu ve böylelikle denge fazla vererek 118 milyar 906 milyon lira olarak belirlendi.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 327,8 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 221,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Mayıs ayında 143 milyar 977 milyon lira fazla vermiş iken 2023 yılı Mayıs ayında 118 milyar 906 milyon lira fazla verdi.

2022 yılı Mayıs ayında 161 milyar 888 milyon lira faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Mayıs ayında 221 milyar 620 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

Ocak-mayıs dönemi bütçe açığı 263 milyar 590 milyon lira

2023 Yılı Ocak-Mayıs Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 875 milyar 715 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 612 milyar 124 milyon lira ve bütçe açığı 263 milyar 590 milyon lira olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 637,8 milyar lira ve faiz dışı açık ise 25,7 milyar lira olarak gerçekleşti.