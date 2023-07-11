Mayıs ayı cari işlemler dengesi açıklandı TCMB tarafından açıklanan mayıs ayı cari işlemler dengesine göre, 7 milyar 933 milyon ABD doları açık kaydedildi.

AA

Mayıs ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 933 milyon ABD doları açık kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1 milyar 283 milyon ABD doları açık verdi.

AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 7,03 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10 milyar 480 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 50 milyon dolar oldu

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 858 milyon ABD doları seviyesine geldi. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 3 milyar 50 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi giriş ve çıkışları

Birincil gelir dengesi kalemi 1 milyar 320 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 9 milyon ABD doları net giriş kaydetti.