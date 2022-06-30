Mayıs ayı ihracatı yüzde 15,3 arttı

Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 43,5 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı dış ticaret istatistiklerini yayınladı.

Mayıs ayı ihracat geliri 18 milyar 984 milyon dolar

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde ihracat yüzde 20,4, ithalat yüzde 40,8 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 artarak 102 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 artarak 145 milyar 675 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 13,2, ithalat yüzde 22,6 yükseldi

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Mayıs ayında yüzde 13,2 artarak 15 milyar 472 milyon dolardan, 17 milyar 514 milyon dolara yükseldi.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 22,6 artarak 17 milyar 339 milyon dolardan, 21 milyar 264 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı mayıs ayında, 3 milyar 750 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 18,2 artarak 38 milyar 777 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82,4 oldu.

Dış ticaret açığı mayıs ayında yüzde 155,2 arttı

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 155,2 artarak 4 milyar 156 milyon dolardan, 10 milyar 605 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mayıs ayında yüzde 79,8 iken, 2022 Mayıs ayında yüzde 64,2'ye geriledi.

Dış ticaret açığı ocak-mayıs döneminde yüzde 136 artış gösterdi

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 136 artarak 18 milyar 310 milyon dolardan, 43 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 82,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 70,3'e geriledi.

Mayıs ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2022 Mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,9, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ocak-mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,8 oldu.

Mayıs ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 81,3

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2022 Mayıs ayında ara mallarının payı yüzde 81,3, sermaye mallarının payı yüzde 10,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,9 oldu.

İthalatta, 2022 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı yüzde 82,3, sermaye mallarının payı yüzde 10,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 7,3 oldu.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 492 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 273 milyon dolar ile ABD, 978 milyon dolar ile Irak, 953 milyon dolar ile İtalya, 911 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,5'ini oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 770 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 7 milyar 102 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 466 milyon dolar ile İtalya, 5 milyar 281 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 5 milyar 168 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31'ini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 487 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 234 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 980 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 529 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 305 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,4'ünü oluşturdu.

Ocak-mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 22 milyar 653 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 16 milyar 416 milyon dolar ile Çin, 9 milyar 502 milyon dolar ile Almanya, 6 milyar 248 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 339 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,3'ünü oluşturdu.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 7,6 azaldı

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 2,4

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsar. Mayıs ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,7 Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,4. Ocak-mayıs döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5. Ocak-mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9 oldu.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 72,9. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 8,9. Ocak-mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 68,6. Ocak-mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 9,8 olarak kayıtlara geçti.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Mayıs ayında 17 milyar 598 milyon dolar

Özel ticaret sistemine göre, 2022 yılı Mayıs ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artarak 17 milyar 598 milyon dolar, ithalat yüzde 40,8 artarak 27 milyar 193 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 159,6 artarak 3 milyar 696 milyon dolardan, 9 milyar 595 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Mayıs ayında yüzde 80,9 iken, 2022 Mayıs ayında yüzde 64,7'ye geriledi.

İhracat 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 96 milyar 323 milyon dolar

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,4 artarak 96 milyar 323 milyon dolar, ithalat yüzde 39,9 artarak 138 milyar 960 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 128,6 artarak 18 milyar 649 milyon dolardan, 42 milyar 636 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 81,2 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,3'e geriledi.