Enflasyonda mayıs ayı rakamları belli oldu! Mayıs ayı enflasyon rakamları aylık bazda yüzde 0,04 artarken yıllık bazda yüzde 39,59'a geriledi. Böylece 7 ay üst üste yıllık enflasyonda düşüş kaydedildi.

ensonhaber.com

Yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı yapıp yapmayacağı ve ABD borç sınırına ilişkin haberler, piyasaları belirliyor.

Türkiye'nin bugünkü önemli ekonomi gündemi ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıklayacağı enflasyon verisi oldu.

Edinilen bir son dakika bilgisine göre rakamlar açıklandı.

Yüzde 39,59'a geriledi

Buna göre mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,04 artarken yıllık bazda yüzde 39,59'a geriledi.

Böylece 7 ay üst üste yıllık enflasyonda düşüş kaydedildi.

TÜİK nisan ayında aylık enflasyonu yüzde 2,39, yıllık enflasyonu yüzde 43,68 olarak açıklamıştı.

Mayıs ayı enflasyon verisi ile neler hesaplanacak?

Enflasyonun belirlenmesi ile birlikte iş yerlerinin kira zammı netleşecek, memur maaşı ve emekli aylıklarına yapılacak 5 aylık enflasyon zam oranı belirlenecek.

Bu rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önünde önemli bir belirteç olacak.

Enflasyonda doğalgaz ayarlaması

TÜİK geçen hafta yaptığı açıklamada, hanelere bir ay boyunca ücretsiz doğalgaz verilmesinin ardından, mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacağını, bu sayede genel endeks üzerinde 'aşağı yönlü kuvvetli bir etki' beklendiğini bildirmişti.

En fazla artış oteller ve lokantada

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık olarak bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 68,98 ile lokanta ve oteller oldu. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 52,52 oldu.

Konut düşüşünde doğalgaz etkisi

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -13,79 ile konut oldu.

Konut harcamalarındaki düşüşte doğalgaz fiyatları için ‘sıfır fiyat’ yönteminin uygulanması etkili oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,60, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,94 olarak gerçekleşti.