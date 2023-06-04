Mayıs ayı enflasyon verisi ile neler hesaplanacak Enflasyon düşüş eğilimine girdi. Türkiye'nin ekonomi yönetiminin en çok ağırlık verdiği konu enflasyonu düşürmek. Bu anlamda politikaların devreye sokulması ile birlikte enflasyon beklentileri de geriledi.

AA Yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı yapıp yapmayacağı ve ABD borç sınırına ilişkin haberler, piyasaları belirliyor. Türkiye'nin gelecek haftadaki en önemli ekonomi gündemi ise yarın (5 Haziran 2023, Pazartesi) Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), saat 10.00'da açıklayacağı enflasyon verisi oldu. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,07 artmasını bekliyor. Aylık ve yıllık enflasyon beklentisi Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor. Mayıs ayı enflasyon verisi ile neler hesaplanacak? Enflasyonun belirlenmesi ile birlikte iş yerlerinin kira zammı netleşecek, memur maaşı ve emekli aylıklarına yapılacak 5 aylık enflasyon zam oranı belirlenecek. Bu rakam Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önünde önemli bir belirteç olacak. Türkiye ekonomisinin büyümesi piyasalara can verdi Geçen hafta yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüdü. 11 çeyrek üst üste büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, böylece Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20'de de üçüncü ülke olmayı başardı. Gelecek haftanın gündemi Yurt içinde geçen hafta BIST 100 endeksi yüzde 11,66 yükselişle 5.114,97 puandan tamamlandı. Gelecek hafta Borsa İstanbul'un hareketleri, enflasyon verisi ve cuma günü sanayi üretimi verileri açıklanacak.Gelecek hafta yurt içinde salı TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, çarşamba Hazine nakit dengesi takip edilecek.