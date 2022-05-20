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    Mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi 172,9 oldu

    2022 yılı Mayıs ayında FHGE, bir önceki aya göre 5,8 puan düşüş kaydederek 172,9 seviyesinde gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 10:45
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    Mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi 172,9 oldu

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından, mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi yayınlandı.

    Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) 2022 yılı Mayıs ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

    Mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi 5,8 puan düştü

    2022 yılı Mayıs ayında FHGE, bir önceki aya göre 5,8 puan düşüş kaydederek 172,9 seviyesinde gerçekleşerken, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu, son üç aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endekslerin FHGE’yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

    Mayıs ayı finansal hizmetler güven endeksi 172,9 oldu #1

    Beklentiler açıklandı

    İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıflayarak devam ettiği gözlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin de zayıfladığı görüldü.


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